"Эвакуация" будет только в сторону Херсона: Ким опроверг российский фейк

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"Смотрите, разгоняется фейк по сети, что Николаевская область готовится к эвакуации. Мол, эта информация от имени Димы Плетенчука, нашего пресс-офицера. Но это не так. Мы не собираемся никуда эвакуироваться. Вернее собираемся, но в сторону Херсона. Поэтому не переживайте, следите за официальной информацией", – сказал Ким.

Напомним

7 ноября российские оккупанты в очередной раз обстреливали Николаевскую область – попали в промышленный объект и повредили газопровод.