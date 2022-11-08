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"Эвакуация" будет только в сторону Херсона: Ким опроверг российский фейк

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опроверг российский фейк о том, что жителей Николаевской области собираются эвакуировать. Соответствующее обращение он опубликовал в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Смотрите, разгоняется фейк по сети, что Николаевская область готовится к эвакуации. Мол, эта информация от имени Димы Плетенчука, нашего пресс-офицера. Но это не так. Мы не собираемся никуда эвакуироваться. Вернее собираемся, но в сторону Херсона. Поэтому не переживайте, следите за официальной информацией", – сказал Ким.

Напомним

7 ноября российские оккупанты в очередной раз обстреливали Николаевскую область – попали в промышленный объект и повредили газопровод.

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