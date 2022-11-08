"Евакуація" буде лише в бік Херсона: Кім спростував російський фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спростував російський фейк про те, що жителів Миколаївщини збираються евакуювати. Відповідне звернення він опублікував у Telegram, передає УНН.
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"Дивіться, розганяється фейк в мережі, що Миколаївська область готується до евакуації. Мовляв, ця інформація від імені Діми Плетенчука, нашого пресофіцера. Але це не так. Ми не збираємося нікуди евакуюватися. Точніше збираємося, але у бік Херсона. Тому не переживайте, стежте за офіційною інформацією", – сказав Кім.
Нагадаємо
7 листопада російські окупанти вкотре обстрілювали Миколаївську область – влучили у промисловий об'єкт та пошкодили газопровід.