Этой ночью вражеские БпЛА повредили 6 домов и 1 автомобиль на Киевщине

На Киевщине в результате ночной вражеской атаки повреждены 6 частных домов и 1 автомобиль, однако нет погибших или пострадавших. Спасательные службы работают на месте происшествия для ликвидации последствий. Об этом сообщает председатель Макаровской общины Вадим Токарь, передает УНН.

Детали

Согласно информации, сегодня ночью Макаровскую громаду Киевской области атаковали вражеские беспилотные летательные аппараты.

Следовательно, в одном из населенных пунктов общины обломками БпЛА было повреждено 6 частных домов и 1 автомобиль. В данных домах были повреждены окна, двери и крыши зданий.

К счастью, в результате агрессии никто не пострадал.

На месте происшествия работают все необходимые службы для оценки и фиксации ущерба, а также для ликвидации последствий нападения.

Не игнорируйте сообщения о воздушных тревогах. Берегите себя и своих родных - сказал Вадим Токарь.

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