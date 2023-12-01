"Это выход": Зеленский призвал США предоставить кредиты и лицензии для производства оружия
Киев • УНН
Зеленский призывает США предоставить льготные кредиты и лицензии на производство оружия, подчеркивая настоятельную необходимость усиления поддержки для изменения хода войны.
Президент Владимир Зеленский призывает западных союзников, в частности США предоставить Украине выгодные кредиты и контракты для производства оружия. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью в четверг агентству Associated Press на Харьковщине, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что Президент Украины сосредоточился на наращивании внутреннего производства оружия. На это выделяется значительная часть бюджета Украины, но нынешних объемов производства далеко не достаточно, чтобы переломить ход войны.
Поэтому Зеленский обращается к западным союзникам, в частности к США, с просьбой предоставить выгодные кредиты и контракты для производства вооружения.
"Это выход", - сказал Зеленский, добавив, что ничто так не пугает Россию, как самодостаточная в военном отношении Украина.
Во время последней встречи с президентом США Джо Байденом, членами Конгресса и другими высокопоставленными чиновниками Зеленский обратился к ним с просьбой предоставить Украине дешевые кредиты и лицензии на производство американского оружия. американского оружия.
Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Сколько бы бы усилий и времени это не потребовало, мы сделаем это, и сделаем очень быстро
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"Это выход": Зеленский призвал США предоставить кредиты и лицензии для производства оружия
Зеленский призывает США предоставить льготные кредиты и лицензии на производство оружия, подчеркивая настоятельную необходимость усиления поддержки для изменения хода войны.
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