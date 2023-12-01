"Это выход": Зеленский призвал США предоставить кредиты и лицензии для производства оружия

Президент Владимир Зеленский призывает западных союзников, в частности США предоставить Украине выгодные кредиты и контракты для производства оружия. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью в четверг агентству Associated Press на Харьковщине, сообщает УНН.

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Отмечается, что Президент Украины сосредоточился на наращивании внутреннего производства оружия. На это выделяется значительная часть бюджета Украины, но нынешних объемов производства далеко не достаточно, чтобы переломить ход войны.

Поэтому Зеленский обращается к западным союзникам, в частности к США, с просьбой предоставить выгодные кредиты и контракты для производства вооружения.

"Это выход", - сказал Зеленский, добавив, что ничто так не пугает Россию, как самодостаточная в военном отношении Украина.

Во время последней встречи с президентом США Джо Байденом, членами Конгресса и другими высокопоставленными чиновниками Зеленский обратился к ним с просьбой предоставить Украине дешевые кредиты и лицензии на производство американского оружия. американского оружия.

Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Сколько бы бы усилий и времени это не потребовало, мы сделаем это, и сделаем очень быстро - подчеркнул Президент.

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