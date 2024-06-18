Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решимость мира открывает новые перспективы для восстановления безопасности в Украине, передает УНН.

Мы видим, как решимость мира открывает новые перспективы для восстановления нашей безопасности. Среди прочего это касается безопасности Харькова. Уничтожение вблизи границы нашими силами, нашими воинами позиций и пусковых установок российских террористов действительно имеет значение. Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали - заявил Зеленский во время вечернего обращения.

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Кроме того, Президент отметил украинских воинов.

"Всех, кто все же смог перевернуть эту страницу войны - страницу, которую путин очень хотел посвятить своему наступлению и которая стала для России очередной ошибкой. Каждый и каждая, кто защищает Харьковское направление, кто сдерживает российские штурмы на Покровском и других донецких направлениях, и по всему фронту - от Крынок до Волчанска, и вдоль границы, в частности на Сумщине", - сказал Зеленский.

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Глава государства отметил, что "именно украинская смелость и стойкость определяют ситуацию - то, что мы можем, а не то, что россия хочет или пыталась".

"Это еще один весомый результат Украины, наших людей в этой войне, и я благодарю каждого и каждую, кто действительно полно выполняет боевые приказы, боевые задачи. Спасибо всем, кто на себе вытягивает отражение российских наступлений. Спасибо всем, кто помогал и помогает", - резюмировал Президент.