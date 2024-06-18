Це спрацьовує: Зеленський заявив, що рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення безпеки в Україні
Київ • УНН
Глава держави заявив, що рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення безпеки в Україні. Серед іншого це стосується безпеки Харкова.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення безпеки в Україні, передає УНН.
Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого це стосується безпеки Харкова. Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій та пускових установок російських терористів справді має значення. Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували
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Крім того, Президент відзначив українських воїнів.
"Усіх, хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни – сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для росії черговою помилкою. Кожен і кожна, хто захищає Харківський напрямок, хто стримує російські штурми на Покровському та інших донецьких напрямках, і по всьому фронту – від Кринків до Вовчанська, і вздовж кордону, зокрема на Сумщині", - сказав Зеленський.
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Глава держави зауважив, що "саме українська сміливість і стійкість визначають ситуацію – те, що ми можемо, а не те, що росія хоче чи намагалась".
"Це ще один вагомий результат України, наших людей у цій війні, і я дякую кожному й кожній, хто справді повно виконує бойові накази, бойові завдання. Дякую всім, хто на собі витягує відбиття російських наступів. Дякую всім, хто допомагав і допомагає", - резюмував Президент.