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Эстония утвердила проект границы с Россией стоимостью 190 млн евро

Киев • УНН

 • 7198 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Правительство Эстонии утвердило проект строительства границы с Россией стоимостью 190 млн евро, передает УНН со ссылкой на ERR.

Эстония утвердила проект границы с Россией стоимостью 190 млн евро

Отмечается, что строительство будет завершено в 2026 году. “За счет имеющихся средств мы немедленно начнем проводить конкурсы на строительство четырех отрезков границы общей протяженностью 33 км”, — сказал министр внутренних дел страны Андрес Анвельт. По его словам, при строительстве таких участков необходимо учитывать оценку строительного рынка, согласно которому затраты на проект могут увеличиваться до 7% в год.

Он также пояснил, что строительство начнется с юга на север, поскольку на южном участке наблюдается более активная нелегальная миграция, а также случаи контрабанды.

В феврале сообщалось, что проект строительства границы резко подорожал. Его цена выросла с 79 млн евро до более чем 190 млн евро. Эстония решила модернизировать инфраструктуру вдоль границы в 2015 году. Проект предусматривает строительство забора, патрульных троп, препятствий для животных, шлагбаумов, пограничных столбов и т.д.

Напомним, Дания окончательно одобрил строительство забора вдоль границы с Германией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней (АЧС).

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