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Естонія затвердила проект кордону з Росією вартістю 190 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Уряд Естонії затвердив проект будівництва кордону з Росією вартістю 190 млн євро, передає УНН із посиланням на ERR.

Естонія затвердила проект кордону з Росією вартістю 190 млн євро

Відзначається, що будівництво буде завершено в 2026 році. “За рахунок наявних коштів ми негайно почнемо проводити конкурси на будівництво чотирьох відрізків кордону загальною протяжністю 33 км”, — сказав міністр внутрішніх справ країни Андрес Анвельт. За його словами, при будівництві таких ділянок необхідно враховувати оцінку будівельного ринку, згідно з яким витрати на проект можуть збільшуватися до 7% на рік.

Він також пояснив, що будівництво почнеться з півдня на північ, оскільки на південній ділянці спостерігається більш активна нелегальна міграція, а також випадки контрабанди.

У лютому повідомлялося, що проект будівництва кордону різко подорожчав. Його ціна зросла з 79 млн євро до більш ніж 190 млн євро. Естонія вирішила модернізувати інфраструктуру вздовж кордону в 2015 році. Проект передбачає будівництво паркану, патрульних стежок, перешкод для тварин, шлагбаумів, прикордонних стовпів і т.д.

Нагадаємо, Данія остаточно схвалила будівництво огорожі вздовж кордону з Німеччиною, щоб запобігти поширенню африканської чуми свиней (АЧС).

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