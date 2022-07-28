Эстония заблокирует визы российским студентам

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"Продление санкций против россии необходимо для обеспечения постоянного давления на страну", - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется на нашей собственной безопасности", – сказал он.

Детали

Эстония также заявила, что краткосрочная занятость граждан россии и беларуси с законным видом на жительство, выданным другим государством-членом ЕС, больше не допускается.

По словам Рейнсалу, это дополнительное мероприятие направлено на то, чтобы граждане россии и беларуси не могли обойти санкции, получив краткосрочную визу в другую страну.

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Союзник кремля беларсь способствовала вторжению россии в Украину, позволив российским войскам атаковать со своей территории.