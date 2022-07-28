Естонія заблокує візи російським студентам

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"Продовження санкцій проти росії необхідне для забезпечення невпинного тиску на країну", - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

"Якщо санкції допоможуть зупинити російську агресію, це позитивно позначиться на нашій власній безпеці", - сказав він.

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Естонія також заявила, що короткострокова зайнятість громадян росії та білорусі із законною посвідкою на проживання, виданою іншою державою-членом ЄС, більше не допускається.

За словами Рейнсалу, цей додатковий захід спрямований на те, щоб громадяни росії та білорусі не могли обійти санкції, отримавши короткострокову візу до іншої країни.

Додамо

Союзник кремля білорусь сприяла вторгненню росії до України, дозволивши російським військам атакувати зі своєї території.