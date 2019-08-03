Эстония выслала гражданина РФ: он оказался футболистом местного чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Выслан в четверг из Эстонии русский оказался футболистом таллинской “Левадии” Евгением Кабаевым, сообщает местное спортивное издание Soccernet. Как пишет СМИ, эту информацию подтвердил представитель столичного клуба, передает УНН.
В четверг, 1 августа, местное русскоязычное издание stolitsa.ee сообщило со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны Эстонии, что 31-летний житель России получил в наказание за очередное превышение скорости два дня ареста и запрет на въезд в страны Шенгенской зоны сроком на один год. Ранее его уже дважды наказывали за превышение скорости на территории Эстонии, но он ни разу не оплатил штраф.
По данным Delfi, Кабаев был задержан 29 июля на шоссе Таллин — Нарва. Управляемый им автомобиль Volkswagen двигался со скоростью не менее 132 км/ч.
“Так как назначенные в наказание штрафы не оказали желаемого влияния на поведение водителя, я ходатайствовал в суде об аресте. Также было принято решение, что его нахождение в Эстонии не в интересах безопасности других участников дорожного движения”, — заявил ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.
Как сообщал УНН, с сентября в школах Эстонии учителя смогут осматривать личные вещи учеников.