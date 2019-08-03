Естонія вислала громадянина РФ: він виявився футболістом місцевого чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Висланий в четвер з Естонії росіянин виявився футболістом таллінської “Левадії” Євгеном Кабаєвим, повідомляє місцеве спортивне видання Soccernet. Як пише ЗМІ, цю інформацію підтвердив представник столичного клубу, передає УНН.
У четвер, 1 серпня, місцеве російськомовне видання stolitsa.ee повідомило з посиланням на Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії, що 31-річний житель Росії отримав в покарання за чергове перевищення швидкості два дні арешту і заборону на в’їзд до країн Шенгенської зони терміном на один рік. Раніше його вже двічі карали за перевищення швидкості на території Естонії, але він жодного разу не сплатив штраф.
За даними Delfi, Кабаєв був затриманий 29 липня на шосе Таллінн — Нарва. Керований ним автомобіль Volkswagen рухався зі швидкістю не менше 132 км/г.
“Так як призначені в покарання штрафи не надали бажаного впливу на поведінку водія, я клопотав у суді про арешт. Також було прийнято рішення, що його перебування в Естонії не в інтересах безпеки інших учасників дорожнього руху”, — заявив провідний слідчий Нарвського відділення поліції Дмитро Наролін.
Як повідомляв УНН, з вересня в школах Естонії вчителі зможуть оглядати особисті речі учнів.