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6 марта, 19:19 • 140713 просмотра

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Латвия лидер в ЕС по количеству женщин в руководстве

Латвия лидер в ЕС по количеству женщин в руководстве

Киев  •  УНН

 • 7334 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Согласно данным Eurostat, в Латвии 56% руководящих должностей занимают женщины, в Эстонии и Болгарии этот показатель равен 49%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Presseportal.de.

В ЕС на руководящих должностях работают почти 9,4 млн человек, в том числе 6 млн мужчин, в руках которых сосредоточено 64% всех ведущих постов, а 3,4 млн женщин занимают 36% руководящих должностей. Доля женщин в правлении котирующихся на бирже фирм в ЕС заметно ниже - 27%, а среди руководителей этих фирм женщины составляют только 17%.

Самая высокая доля руководителей фирм-женщин в Латвии - 56%. За Латвией следуют Эстония и Болгария - 49%, за ними идут Польша и Словения - 47%. На другом конце рейтинга Люксембург с 15%, Кипр (23%), Чехия, Дания, Италия и Голландия (29%). В Германии доля женщин на руководящих должностях составляет 30%, в Греции и Австрии - 32%.

В среднем по ЕС доля женщин на руководящих должностях составляет примерно треть - 36%, и с 2012 года этот показатель не менялся.

Как сообщал УНН, среди работников МИД Украины сегодня 44% - женщины.

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