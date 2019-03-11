Латвия лидер в ЕС по количеству женщин в руководстве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Согласно данным Eurostat, в Латвии 56% руководящих должностей занимают женщины, в Эстонии и Болгарии этот показатель равен 49%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Presseportal.de.
В ЕС на руководящих должностях работают почти 9,4 млн человек, в том числе 6 млн мужчин, в руках которых сосредоточено 64% всех ведущих постов, а 3,4 млн женщин занимают 36% руководящих должностей. Доля женщин в правлении котирующихся на бирже фирм в ЕС заметно ниже - 27%, а среди руководителей этих фирм женщины составляют только 17%.
Самая высокая доля руководителей фирм-женщин в Латвии - 56%. За Латвией следуют Эстония и Болгария - 49%, за ними идут Польша и Словения - 47%. На другом конце рейтинга Люксембург с 15%, Кипр (23%), Чехия, Дания, Италия и Голландия (29%). В Германии доля женщин на руководящих должностях составляет 30%, в Греции и Австрии - 32%.
В среднем по ЕС доля женщин на руководящих должностях составляет примерно треть - 36%, и с 2012 года этот показатель не менялся.
Как сообщал УНН, среди работников МИД Украины сегодня 44% - женщины.