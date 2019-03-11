Латвія лідер у ЄС за кількістю жінок у керівництві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Згідно з даними Eurostat, в Латвії 56% керівних посад займають жінки, в Естонії і Болгарії цей показник дорівнює 49%. Про це УНН повідомляє з посиланням на Presseportal.de.
В ЄС на керівних посадах працюють майже 9,4 млн осіб, в тому числі 6 млн чоловіків, в руках яких зосереджено 64% всіх провідних постів, а 3,4 млн жінок займають 36% керівних посад. Частка жінок у правлінні котируються на біржі фірм в ЄС помітно нижче - 27%, а серед керівників цих фірм жінки становлять лише 17%.
Найвища частка керівників фірм-жінок в Латвії - 56%. За Латвією слідують Естонія і Болгарія - 49%, за ними йдуть Польща і Словенія - 47%. На іншому кінці рейтингу Люксембург з 15%, Кіпр (23%), Чехія, Данія, Італія та Голландія (29%). У Німеччині частка жінок на керівних посадах становить 30%, в Греції і Австрії - 32%.
В середньому по ЄС частка жінок на керівних посадах становить приблизно третину - 36%, і з 2012 року цей показник не змінювався.
Як повідомляв УНН, серед працівників МЗС України сьогодні 44% - жінки.