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Эстония передала Украине 2400 пистолетов Макарова

Эстония передала Украине 2400 пистолетов Макарова

Киев  •  УНН

 • 33865 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Эстония направила 2400 пистолетов Макарова Украине для "укрепления оборонного потенциала" страны. Об этом говорится в сообщении министерства обороны страны, передает УНН.

"Сегодня Министерство обороны Эстонии отправило партию из 2400 пистолетов Макарова из Эстонии в Украину, чтобы поддержать укрепление независимого оборонного потенциала Украины", - говорится в сообщении.

По словам министра обороны страны Юри Луйка, с помощью этой поставки "мы поддерживаем нашего близкого партнера, который воевал в течение шести лет".

Как сообщал УНН, ранее сегодня посольство ФРГ сообщило, что Германия выделила дополнительные 2 млн евро на разминирование и очистку территории от мин-ловушек и боеприпасов на Донбассе.

Today, @Estonian_MoD sent a shipment of 2400 Makarov pistols from to, in order to support the strengthening of Ukraine's independent defence capabilities. "With this shipment we are supporting our close partner who has been at war for six years," said DefMin Luik. @DefenceU pic.twitter.com/ZSacPgmGu1

- MoD Estonia (@MoD_Estonia) July 7, 2020

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