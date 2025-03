Естонія передала Україні 2400 пістолетів Макарова

“Сьогодні Міністерство оборони Естонії відправило партію з 2400 пістолетів Макарова з Естонії в Україну, щоб підтримати зміцнення незалежного оборонного потенціалу України", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра оборони країни Юрі Луйка, за допомогою цієї поставки “ми підтримуємо нашого близького партнера, який воював протягом шести років”.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні посольство ФРН повідомило, що Німеччина виділила додаткові 2 млн євро на розмінування та очищення території від мін-пасток і боєприпасів на Донбасі.





Today, @Estonian_MoD sent a shipment of 2400 Makarov pistols from to, in order to support the strengthening of Ukraine’s independent defence capabilities. ‘With this shipment we are supporting our close partner who has been at war for six years,’ said DefMin Luik. @DefenceU pic.twitter.com/ZSacPgmGu1

