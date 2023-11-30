Эстония готова закрыть границу с россией из-за "гибридной атаки" с мигрантами
Киев • УНН
Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна предупреждает о возможном закрытии границы с рф на фоне роста притока мигрантов, описывая это как гибридную атаку москвы
Значительный всплеск числа мигрантов, прибывающих на восточную границу ЕС, является частью "откровенной гибридной атаки", организованной москвой, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, предупредив, что Эстония готова закрыть свою границу с рф. Его заявление распространил МИД страны 29 ноября, пишет УНН.
То, что происходит на границе с Финляндией, - это не что иное, как откровенная гибридная атака, проводимая россией, направленная на то, чтобы посеять беспокойство и нестабильность и попытаться оказать давление на нас, используя людей в качестве оружия
Детали
Цахкна заявил, что "Эстония готова закрыть свою границу с россией и защищаться от любых гибридных атак". Нарастающий кризис, добавил он, является "еще одним доказательством того, что россия воюет не только в Украине; вместо этого она представляет угрозу для других стран своими гибридными атаками".
Дополнение
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаанемец ранее заявил, что правительство планирует справиться с потенциальным ростом количества пересечений границы после того, как Финляндия во вторник закрыла все свои пункты пропуска с россией, обвинив кремль в попытке разжечь кризис с мигрантами. Хельсинки, как отмечает Politico, утверждает, что "активность влияния" москвы направлена на возмездие за решение северной страны присоединиться к НАТО после полномасштабной войны в Украине.
В то время как кремль отрицает обвинения, его союзника беларусь многие обвиняют в применении такой же тактики против Польши и Литвы в 2021 году.
Эстония готова закрыть границу с россией из-за "гибридной атаки" с мигрантами
Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна предупреждает о возможном закрытии границы с рф на фоне роста притока мигрантов, описывая это как гибридную атаку москвы.
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