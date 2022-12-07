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Эстония аннулировала вид на жительство кремлевского активиста Корнилова

Эстония аннулировала вид на жительство кремлевского активиста Корнилова

Киев • УНН

 • 607492 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Полиция безопасности Эстонии (КаПо) аннулировала вид на жительство в стране руководителя портала "Балтия", гражданина рф Александра Корнилова, объявив его кремлевским активистом. Мужчине на пять лет запрещен въезд в Эстонию и другие страны Шенгена, пишет УНН со ссылкой на ERR.

Цитата

"Служение российской политике раскола будет иметь последствия. Вместе с Департаментом полиции мы аннулировали вид на жительство Александра Корнилова, кремлевского активиста, звена российской сети влияния. Ему также запрещен въезд в Шенген на 5 лет", - говорится в сообщении на странице эстонской полиции в Twitter.

Дополнение

В 2018 году Корнилов стал фигурантом уголовного дела. Связанную с ним некоммерческую организацию обвинили в заключении фиктивных соглашений, посредством которых средства в виде грантов выводились из-под налогообложения. Организации в качестве наказания назначили денежное взыскание в размере 6000 евро. Сам Корнилов уголовное преследование избежал.

Кроме этого, имя Корнилова фигурирует в ежегоднике КаПо за 2014 год, где он упоминается как руководитель пропагандистского портала baltija.eu и организатор деятельности медиапроекта Baltnews, запущенного в странах Балтии в октябре 2014 года, который, по мнению эстонских спецслужб, контролируется лицами, связанными с агентством "россия сегодня".

По оценке КаПо, одним из участников запуска Baltnews был также генеральный директор Института Евразийского экономического союза, занимающийся усилением влияния россии в соседних странах, Владимир Лепехин, весной 2014 года приезжавший в Эстонию и с которым встречался Корнилов.

Напомним

6 декабря служба госбезопасности (СГБ) Латвии рекомендовала министру внутренних дел Кристапсу Эклонсу внести в черный список бывшего журналиста телеканала "Дождь" Алексея Коростелева.

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