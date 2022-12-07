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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Естонія анулювала посвідку на проживання кремлівського активіста Корнілова

Естонія анулювала посвідку на проживання кремлівського активіста Корнілова

Київ • УНН

 • 607492 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Поліція безпеки Естонії (КаПо) анулювала посвідку на проживання в країні керівника порталу "Балтія", громадянина рф Олександра Корнілова, оголосивши його кремлівським активістом. Чоловікові на п'ять років заборонено в'їзд до Естонії та інших країн Шенгену, пише УНН з посиланням на ERR.

Цитата

"Служіння російській політиці розколу матиме наслідки. Разом з Департаментом поліції ми анулювали дозвіл на проживання Александра Корнілова, кремлівського активіста, ланки російської мережі впливу. Йому також заборонено в'їзд до Шенгену на 5 років", - йдеться у повідомленні на сторінці естонської поліції у Twitter.

Доповнення

У 2018 році Корнілов став фігурантом кримінальної справи. Пов'язану з ним некомерційну організацію звинуватили в укладенні фіктивних угод, за допомогою яких кошти у вигляді грантів виводилися з-під оподаткування. Організації як покарання призначили грошове стягнення у розмірі 6000 євро. Сам Корнілов кримінального переслідування уникнув.

Крім цього, ім'я Корнілова фігурує в щорічнику КаПо за 2014 рік, де він згадується як керівник пропагандистського порталу baltija.eu та організатор діяльності медіапроєкту Baltnews, запущеного в країнах Балтії в жовтні 2014 року, який на думку естонських спецслужб контролюється особами, пов'язаними з агентством "росія сьогодні".

За оцінкою КаПо, одним з учасників запуску Baltnews був також генеральний директор Інституту Євразійського економічного союзу, який займається посиленням впливу росії в сусідніх країнах, Володимир Лепехін, який навесні 2014 року приїжджав до Естонії та з яким зустрічався Корнілов.

Нагадаємо

6 грудня служба держбезпеки (СДБ) Латвії рекомендувала міністру внутрішніх справ Крістапсу Еклонсу внести до чорного списку колишнього журналіста телеканалу "Дождь" Олексія Коростельова.

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