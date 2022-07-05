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Экспортирует в мир смерть и ложь: Кулеба призвал партнеров ограничить для россии морские перевозки

Киев • УНН

 • 102594 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров ограничить россии доступ к морским перевозкам, отметив, что сегодня она экспортирует в мир только смерть и ложь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

Цитата

"Экспортно-ориентированная экономика россии в значительной степени зависит от морских перевозок, осуществляемых иностранными флотами. Я призываю партнеров: ограничьте доступ россии к их услугам и исчерпайте военную машину путина. В конце концов, то, что россия сегодня действительно экспортирует в мир, – это смерть, кризис и ложь”, – написал Кулеба.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что каждый моряк, который помогает россии вывозить украинское зерно, будет идентифицирован и подан в международный розыск.

Украинские Национальные Новости

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