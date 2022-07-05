Експортує у світ смерть та брехню: Кулеба закликав партнерів обмежити для росії морські перевезення

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"Експортно-орієнтована економіка росії значною мірою залежить від морських перевезень, які здійснюють іноземні флоти. Я закликаю партнерів: обмежте доступ росії до їхніх послуг і вичерпайте військову машину путіна. Зрештою, те, що росія сьогодні справді експортує у світ, – це смерть, криза та брехня", – написав Кулеба.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що кожного моряка, який допомагає росії вивозити українське зерно, буде ідентифіковано і подано у міжнародний розшук.