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Експортує у світ смерть та брехню: Кулеба закликав партнерів обмежити для росії морські перевезення

Експортує у світ смерть та брехню: Кулеба закликав партнерів обмежити для росії морські перевезення

Київ • УНН

 • 102601 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів обмежити росії доступ до морських перевезень, зазначивши, що сьогодні вона експортує у світ лише смерть та брехню. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Кулеби.

Цитата

"Експортно-орієнтована економіка росії значною мірою залежить від морських перевезень, які здійснюють іноземні флоти. Я закликаю партнерів: обмежте доступ росії до їхніх послуг і вичерпайте військову машину путіна. Зрештою, те, що росія сьогодні справді експортує у світ, – це смерть, криза та брехня", – написав Кулеба.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що кожного моряка, який допомагає росії вивозити українське зерно, буде ідентифіковано і подано у міжнародний розшук.

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