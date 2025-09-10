Эскалация в исполнении Кремля была бы невозможна без поддержки со стороны сообщников по "оси зла": Сырский на "Рамштайне"
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на "Рамштайне-30" заявил, что эскалация Кремля невозможна без союзников. Он призвал к усилению ПВО и предоставлению средств дальнего поражения.
В рамках 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил, что эскалация со стороны кремля была бы невозможна без его союзников по "оси зла". Именно поэтому Украине нужна международная поддержка, в частности усиление противовоздушной обороны, пишет УНН со ссылкой на сообщение Сырского в Telegram.
Эскалация в исполнении кремля была бы невозможна без его поддержки со стороны сообщников по "оси зла". Следовательно, на данном этапе военная и финансовая помощь партнеров Украины приобрела критическое значение для успеха нашей общей стратегии. Призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи, прежде всего для развития возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также предоставить средства дальнего огневого поражения
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Украина высоко ценит усилия лидеров и дипломатов, направленные на мирное урегулирование российской войны против Украины с задействованием всех международных площадок и политических форматов.
В то же время именно военные усилия являются ключевым аспектом принуждения москвы к справедливому миру в Украине. Противник должен осознать бесперспективность продолжения боевых действий. Почувствовать реальную угрозу для своего правящего режима в случае затягивания войны
Дополнение
Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила мощный сигнал поддержки от международных партнеров во время 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".