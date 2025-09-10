Ескалація у виконанні кремля була б неможлива без підтримки з боку спільників по "осі зла": Сирський на "Рамштайні"

$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 12418 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів
10 вересня, 10:25
Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єкт
10 вересня, 11:41
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07
ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній
10 вересня, 13:09
Потрібно встановити, хто керував безпілотниками: Фіцо про російські дрони у Польщі
10 вересня, 13:20
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 29362 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 56803 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 42537 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 78125 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 61873 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Кароль Навроцький
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
8 вересня, 06:53
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервіс)
E-6 Mercury
Детонатор

Ескалація у виконанні кремля була б неможлива без підтримки з боку спільників по "осі зла": Сирський на "Рамштайні"

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на "Рамштайні-30" заявив, що ескалація Кремля неможлива без союзників. Він закликав до посилення ППО та надання засобів дальнього ураження.

Ескалація у виконанні кремля була б неможлива без підтримки з боку спільників по "осі зла": Сирський на "Рамштайні"

У рамках 30-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" головнокомандувач Збройними силами Олександр Сирський заявив, що ескалація з боку кремля була б неможлива без його союзників по "осі зла". Саме тому Україні потрібна міжнародні підтримка, зокрема посилення протиповітряної оборони, пише УНН з посиланням на допис Сирського у Telegram.

Ескалація у виконанні кремля була б неможлива без його підтримки з боку спільників по "осі зла". Відтак на даному етапі військова та фінансова допомога партнерів України набула критичного значення для успіху нашої спільної стратегії. Закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, насамперед для розвитку спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, а також надати засоби дальнього вогневого ураження 

- заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна високо цінуємо зусилля лідерів та дипломатів, спрямовані на мирне врегулювання російської війни проти України із задіянням усіх міжнародних майданчиків та політичних форматів.

Водночас саме військові зусилля є ключовим аспектом примушення москви до справедливого миру в Україні. Противник має усвідомити безперспективність продовження бойових дій. Відчути реальну загрозу для свого правлячого режиму в разі затягування війни 

- наголосив Сирський.

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала потужний сигнал підтримки від міжнародних партнерів під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
"Коаліція охочих"
Олександр Сирський
Україна
Денис Шмигаль