Ескалація у виконанні кремля була б неможлива без підтримки з боку спільників по "осі зла": Сирський на "Рамштайні"

У рамках 30-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" головнокомандувач Збройними силами Олександр Сирський заявив, що ескалація з боку кремля була б неможлива без його союзників по "осі зла". Саме тому Україні потрібна міжнародні підтримка, зокрема посилення протиповітряної оборони, пише УНН з посиланням на допис Сирського у Telegram.

Ескалація у виконанні кремля була б неможлива без його підтримки з боку спільників по "осі зла". Відтак на даному етапі військова та фінансова допомога партнерів України набула критичного значення для успіху нашої спільної стратегії. Закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, насамперед для розвитку спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, а також надати засоби дальнього вогневого ураження

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна високо цінуємо зусилля лідерів та дипломатів, спрямовані на мирне врегулювання російської війни проти України із задіянням усіх міжнародних майданчиків та політичних форматів.

Водночас саме військові зусилля є ключовим аспектом примушення москви до справедливого миру в Україні. Противник має усвідомити безперспективність продовження бойових дій. Відчути реальну загрозу для свого правлячого режиму в разі затягування війни