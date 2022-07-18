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Эрдоган снова пригрозил заморозить вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если его условия не будут выполнены

Киев • УНН

 • 183549 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Если Швеция и Финляндия не выполнят необходимые условия, Турция заморозит процесс вступления в НАТО, заявил в понедельник президент Турции Эрдоган. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Anadolu.

Цитата

"Политика расширения НАТО должна соответствовать чувствительности нашей страны", – добавил он.

Детали

Ссылаясь на условия меморандума, который две скандинавские страны подписали с Турцией на саммите НАТО в прошлом месяце в Мадриде, Реджеп Тайип Эрдоган предупредил: "Я повторяю еще раз, что мы заморозим их процесс вступления в НАТО, если условия не выполнятся".

Ранее в этом месяце представители 30 государств-членов НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции после официального приглашения присоединиться к военному альянсу.

Дополнение

Вдохновленные войной россии с Украиной две страны в мае подали заявку на вступление в НАТО, отказавшись от традиционного нейтралитета.

Но Турция выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за то, что они толерантны и даже поддерживают террористические группы, такие как YPG/PKK и Террористическая организация Fetullah (FETO), группа, стоящая за переворотом в Турции в 2016 году.

В преддверии саммита Анкара и две скандинавские страны подписали меморандум после четырехсторонних переговоров, в том числе с участием НАТО.

Соглашение позволяет странам стать членами НАТО, но требует, чтобы они сделали шаги из-за беспокойства Турции терроризмом и сняли эмбарго на поставку оружия Анкаре.

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