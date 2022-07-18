Ердоган знову пригрозив заморозити вступ до НАТО Швеції і Фінляндії, якщо його умови не будуть виконані

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 20425 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 49597 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 64339 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 74512 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 73947 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 74533 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 82969 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 218874 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149021 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172369 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 186800 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 74603 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 96420 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 94683 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 50168 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 218868 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 494398 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 444374 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 650667 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 771512 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 3942 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 25585 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 50168 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 96420 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 113003 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Ердоган знову пригрозив заморозити вступ до НАТО Швеції і Фінляндії, якщо його умови не будуть виконані

Ердоган знову пригрозив заморозити вступ до НАТО Швеції і Фінляндії, якщо його умови не будуть виконані

Київ • УНН

 • 183550 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Якщо Швеція та Фінляндія не виконають необхідні умови, Туреччина заморозить процес вступу до НАТО, заявив у понеділок президент Туреччини Ердоган. Про це УНН пише з посиланням на агенство Anadolu.

Цитата

"Політика розширення НАТО має відповідати чутливості нашої країни", - додав він.

Деталі

Посилаючись на умови меморандуму, який дві скандинавські країни підписали з Туреччиною на саміті НАТО минулого місяця в Мадриді, Реджеп Тайіп Ердоган попередив: "Я вкотре повторюю, що ми заморозимо їх процес вступу до НАТО, якщо умови не виконаються".

Раніше цього місяця представники 30 держав-членів НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції після офіційного запрошення приєднатися до військового альянсу.

Доповнення

Натхненні війною росії з Україною дві країни в травні подали заявку на вступ до НАТО, відмовившись від традиційного нейтралітету.

Але Туреччина висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за те, що вони толерантні та навіть підтримують терористичні групи, такі як YPG/PKK та Терористична організація Fetullah (FETO), група, яка стоїть за переворотом у Туреччині у 2016 році.

Напередодні саміту Анкара та дві скандинавські країни підписали меморандум після чотиристоронніх переговорів, у тому числі за участю НАТО.

Угода дозволяє країнам стати членами НАТО, але вимагає, щоб вони зробили кроки через занепокоєння Туреччини тероризмом і зняли ембарго на постачання зброї Анкарі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95