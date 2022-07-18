Ердоган знову пригрозив заморозити вступ до НАТО Швеції і Фінляндії, якщо його умови не будуть виконані

Цитата

"Політика розширення НАТО має відповідати чутливості нашої країни", - додав він.

Деталі

Посилаючись на умови меморандуму, який дві скандинавські країни підписали з Туреччиною на саміті НАТО минулого місяця в Мадриді, Реджеп Тайіп Ердоган попередив: "Я вкотре повторюю, що ми заморозимо їх процес вступу до НАТО, якщо умови не виконаються".

Раніше цього місяця представники 30 держав-членів НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції після офіційного запрошення приєднатися до військового альянсу.

Доповнення

Натхненні війною росії з Україною дві країни в травні подали заявку на вступ до НАТО, відмовившись від традиційного нейтралітету.

Але Туреччина висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за те, що вони толерантні та навіть підтримують терористичні групи, такі як YPG/PKK та Терористична організація Fetullah (FETO), група, яка стоїть за переворотом у Туреччині у 2016 році.

Напередодні саміту Анкара та дві скандинавські країни підписали меморандум після чотиристоронніх переговорів, у тому числі за участю НАТО.

Угода дозволяє країнам стати членами НАТО, але вимагає, щоб вони зробили кроки через занепокоєння Туреччини тероризмом і зняли ембарго на постачання зброї Анкарі.