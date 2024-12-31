Эрдоган: завершение войны между россией и Украиной остается нашим приоритетом

Президент Турции заявил, что справедливое завершение войны между Украиной и россией остается приоритетом страны. Эрдоган надеется на начало новой эры на севере в 2025 году.

Президент Турции Президент Реджеп Тайип заявил, что завершение войны в Украине справедливым миром остается приоритетом Анкары. Эрдоган также выразил надежду, что на севере в 2025 году начнется новая эра. Об этом Эрдоган заявил в своем видеообращении по случаю Нового года, передает УНН со ссылкой на TRT Haber. Завершение войны между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями по Черному морю, справедливым миром остается нашим приоритетом. Мы надеемся, что в 2025 году на нашем севере начнется новая эра - заявил Эрдоган. Важнейшей задачей внутри Турции, по словам Эрдогана, будет укрепление «внутреннего фронта». Он подчеркнул, что в ближайшее время они сделают решительные шаги, чтобы превратить видение свободной от террора Турции, в реальность, и сказал, что они надеются и хотят дать новые хорошие новости нации в 2025 по этому поводу. Напомним Ранее Эрдоган заявлял, что Турция готова предпринимать все возможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира в Украине.