Ердоган: завершення війни між росією та Україною залишається нашим пріоритетом
Київ • УНН
Президент Туреччини заявив, що справедливе завершення війни між Україною та росією залишається пріоритетом країни. Ердоган сподівається на початок нової ери на півночі у 2025 році.
Президент Туреччини Президент Реджеп Таїп заявив, що завершення війни в Україні справедливим миром залишається пріоритетом Анкари. Ердоган також висловив сподіванння, що на півночі у 2025 році розпочнеться нова ера. Про це Ердоган заявив у своєму відеозверненні з нагоди Нового року, передає УНН із посиланням на TRT Haber.
Завершення війни між росією та Україною, які є нашими сусідами по Чорному морю, справедливим миром залишається нашим пріоритетом. Ми сподіваємося, що у 2025 році на нашій півночі почнеться нова ера
Найважливішим завданням усередині Туреччини, за словами Ердогана, буде зміцнення "внутрішнього фронту".
Він підкреслив, що найближчим часом вони зроблять рішучі кроки, щоб перетворити бачення вільної від терору Туреччини, у реальність, і сказав, що вони сподіваються та хочуть дати нові хороші новини нації в 2025 щодо цього.
Нагадаємо
Раніше Ердоган заявляв, що Туреччина готова робити усі можливі кроки зі сприяння, включно з посередництвом, для досягнення справедливого і міцного миру в Україні.