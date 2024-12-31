Ердоган: завершення війни між росією та Україною залишається нашим пріоритетом

Президент Туреччини Президент Реджеп Таїп заявив, що завершення війни в Україні справедливим миром залишається пріоритетом Анкари. Ердоган також висловив сподіванння, що на півночі у 2025 році розпочнеться нова ера. Про це Ердоган заявив у своєму відеозверненні з нагоди Нового року, передає УНН із посиланням на TRT Haber.

Завершення війни між росією та Україною, які є нашими сусідами по Чорному морю, справедливим миром залишається нашим пріоритетом. Ми сподіваємося, що у 2025 році на нашій півночі почнеться нова ера