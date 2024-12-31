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Ердоган: завершення війни між росією та Україною залишається нашим пріоритетом

Ердоган: завершення війни між росією та Україною залишається нашим пріоритетом

Київ • УНН

 • 21167 перегляди

Президент Туреччини заявив, що справедливе завершення війни між Україною та росією залишається пріоритетом країни. Ердоган сподівається на початок нової ери на півночі у 2025 році.

Президент Туреччини Президент Реджеп Таїп заявив, що завершення війни в Україні справедливим миром залишається пріоритетом Анкари. Ердоган також висловив сподіванння, що на півночі у 2025 році розпочнеться нова ера. Про це Ердоган заявив у своєму відеозверненні з нагоди Нового року, передає УНН із посиланням на TRT Haber.

Завершення війни між росією та Україною, які є нашими сусідами по Чорному морю, справедливим миром залишається нашим пріоритетом. Ми сподіваємося, що у 2025 році на нашій півночі почнеться нова ера

- заявив Ердоган. 

Найважливішим завданням усередині Туреччини, за словами Ердогана, буде зміцнення "внутрішнього фронту". 

Він підкреслив, що найближчим часом вони зроблять рішучі кроки, щоб перетворити бачення вільної від терору Туреччини, у реальність, і сказав, що вони сподіваються та хочуть дати нові хороші новини нації в 2025 щодо цього. 

Нагадаємо 

Раніше Ердоган заявляв, що Туреччина готова робити усі можливі кроки зі сприяння, включно з посередництвом, для досягнення справедливого і міцного миру в Україні. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
redzhep-taip-erdohanРеджеп Таїп Ердоган
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