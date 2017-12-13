Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей Палестины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган в среду, выступая на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, призвал международное сообщество признать Иерусалим столицей палестинского государства, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.
"Я предлагаю странам, требующих международного права и справедливости, признать Иерусалим как столицу палестинского государства под оккупацией", - сказал президент.
Напомним, 6 декабря президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США, ранее был расположен в Тель-Авиве.
"Для стран, которые еще не признали Палестинское государство, очень важно сделать этот шаг, чтобы сохранить баланс, который обеспечит добросовестность и справедливость в регионе", - добавил Эрдоган.