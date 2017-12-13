Ердоган закликав визнати Єрусалим столицею Палестини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Республіки Туреччина Реджеп Таїп Ердоган у середу, виступаючи на саміті Організації ісламського співробітництва (ОІС) в Стамбулі, закликав міжнародне співтовариство визнати Єрусалим столицею палестинської держави, передає УНН з посиланням на Hurriyet.
"Я пропоную країнам, які вимагають міжнародного права та справедливості, визнати Єрусалим як столицю палестинської держави під окупацією", - сказав президент.
Нагадаємо, 6 грудня президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.
"Для країн, які ще не визнали Палестинську державу, дуже важливо зробити цей крок, щоб зберегти баланс, який забезпечить добросовісність і справедливість в регіоні", - додав Ердоган.