Эрдоган призвал путина очистить север Сирии от курдских сил
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил путину, что кремлю необходимо "очистить" курдские силы на северные Сирии, передает УНН ссылаясь на AFP.
Эрдоган угрожает начать новое вторжение в северную Сирию, чтобы вытеснить курдские силы, которых он обвиняет во взрыве бомбы в ноябре, унесшей жизни шести человек в Стамбуле.
Соглашение 2019 года между Москвой и Анкарой положило конец еще одному наступлению, создав 30-километровую "безопасную зону" для защиты Турции от трансграничных атак с сирийской территории.
Эрдоган обвиняет россию — ключевого игрока в сирийском конфликте, который поддерживает президента Башара Асада, в невыполнении соглашения.
Детали
Эрдоган сказал путину в телефонном разговоре, что "важно очистить курдских боевиков от границы на глубину не менее 30 километров", - говорится в сообщении. Эрдоган заявил, что это "приоритет".
кремль подтвердил, что во время телефонного разговора было оговорено соглашение 2019 года.
"Оборонительные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать тесные контакты в этой связи", – говорится в заявлении кремля.
Добавим
Часть курдских сил дислоцируется в районах, находящихся под военным контролем россии.
И Москва, и Вашингтон оказывают дипломатическое давление на Анкару, чтобы она не начинала новую наземную кампанию.
Турция с 20 ноября в ответ на взрыв бомбы обстреливала курдские позиции у границы артиллерийским огнем и ударами беспилотников.
Курдские группировки отрицают свою причастность к теракту в Стамбуле.