Ердоган закликав путіна очистити північ Сирії від курдських сил
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю заявив путіну, що кремлю необхідно "очистити" курдські сили на північні Сирії, передає УНН посилаючись на AFP.
Ердоган погрожує почати нове вторгнення в північну Сирію, щоб витіснити курдські сили, яких він звинувачує в вибуху бомби в листопаді, що забрала життя шести людей у Стамбулі.
Угода 2019 року між Москвою та Анкарою поклала край ще одному наступу, створивши 30-кілометрову "безпечну зону" для захисту Туреччини від транскордонних атак із сирійської території.
Ердоган звинувачує росію — ключового гравця у сирійському конфлікті, який підтримує президента Башара Асада, у невиконанні угоди.
Деталі
Ердоган сказав путіну в телефонній розмові, що "важливо очистити курдських бойовиків від кордону на глибину щонайменше 30 кілометрів", - йдеться у повідомленні. Ердоган заявив, що це "пріоритет".
кремль підтвердив, що під час телефонної розмови було обговорено угоду 2019 року.
"Оборонні та зовнішньополітичні відомства двох країн підтримуватимуть тісні контакти у цьому зв'язку", - йдеться у заяві кремля.
Додамо
Частина курдських сил дислокується у районах, що перебувають під військовим контролем росії.
І Москва, і Вашингтон чинять дипломатичний тиск на Анкару, щоб вона не розпочинала нову наземну кампанію.
Туреччина з 20 листопада у відповідь на вибух бомби обстрілювала курдські позиції біля кордону артилерійським вогнем та ударами безпілотників.
Курдські угруповання заперечують свою причетність до теракту у Стамбулі.