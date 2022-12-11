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Ердоган закликав путіна очистити північ Сирії від курдських сил

Ердоган закликав путіна очистити північ Сирії від курдських сил

Київ • УНН

 • 706924 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю заявив путіну, що кремлю необхідно "очистити" курдські сили на північні Сирії, передає УНН посилаючись на AFP.

Ердоган погрожує почати нове вторгнення в північну Сирію, щоб витіснити курдські сили, яких він звинувачує в вибуху бомби в листопаді, що забрала життя шести людей у Стамбулі.

Угода 2019 року між Москвою та Анкарою поклала край ще одному наступу, створивши 30-кілометрову "безпечну зону" для захисту Туреччини від транскордонних атак із сирійської території.

Ердоган звинувачує росію — ключового гравця у сирійському конфлікті, який підтримує президента Башара Асада, у невиконанні угоди.

Деталі

Ердоган сказав путіну в телефонній розмові, що "важливо очистити курдських бойовиків від кордону на глибину щонайменше 30 кілометрів", - йдеться у повідомленні. Ердоган заявив, що це "пріоритет".

кремль підтвердив, що під час телефонної розмови було обговорено угоду 2019 року.

"Оборонні та зовнішньополітичні відомства двох країн підтримуватимуть тісні контакти у цьому зв'язку", - йдеться у заяві кремля.

Додамо

Частина курдських сил дислокується у районах, що перебувають під військовим контролем росії.

І Москва, і Вашингтон чинять дипломатичний тиск на Анкару, щоб вона не розпочинала нову наземну кампанію.

Туреччина з 20 листопада у відповідь на вибух бомби обстрілювала курдські позиції біля кордону артилерійським вогнем та ударами безпілотників.

Курдські угруповання заперечують свою причетність до теракту у Стамбулі.

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