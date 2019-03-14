Эрдоган: Турция не выйдет из соглашения с Россией по системе ПРО C-400
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Турция не может отказаться от сделки с Россией по покупке систем ПРО C-400, заявил президент Тайип Эрдоган в четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Он сделал такое заявление в интервью частному вещателю Haberturk. На вопрос, может ли Турция купить C-400, но не использовать их, Эрдоган сказал, что это невозможно.
Напомним, Вашингтон предупредил, что закупка систем C-400 у России может поставить под угрозу соглашения оборонной промышленности между союзниками по НАТО.