Эрдоган: Турция не выйдет из соглашения с Россией по системе ПРО C-400

Он сделал такое заявление в интервью частному вещателю Haberturk. На вопрос, может ли Турция купить C-400, но не использовать их, Эрдоган сказал, что это невозможно.

Напомним, Вашингтон предупредил, что закупка систем C-400 у России может поставить под угрозу соглашения оборонной промышленности между союзниками по НАТО.