Ердоган: Туреччина не вийде з угоди з Росією щодо системи ПРО C-400
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Туреччина не може відмовитися від угоди з Росією по покупці систем ПРО C-400, заявив президент Тайіп Ердоган в четвер. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Він зробив таку заяву в інтерв'ю приватному мовнику Haberturk. На питання, чи може Туреччина купити C-400, але не використовувати їх, Ердоган сказав, що це неможливо.
Нагадаємо, Вашингтон попередив, що закупівля систем C-400 у Росії може поставити під загрозу угоди оборонної промисловості між союзниками по НАТО.