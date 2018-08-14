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Эрдоган: Турция будет бойкотировать электронику из США

Киев • УНН

 • 9765 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Турция начнет бойкотировать выпущенную в США электронику. Об этом во вторник заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган: Турция будет бойкотировать электронику из США

Турция обладает одной из самых здоровых банковских систем в мире, сказал президент Турции, комментируя падение курса национальной валюты.

По словам Эрдогана, экономику используют в качестве оружия против Турции.

Президент Турции отметил, что лучшим ответом на экономическое давление на Турцию станет рост производства и занятости.

"Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать", - сказал Эрдоган.

Президент сообщил, что "Турция будет бойкотировать электронику из США".

В последние дни в отношениях Турции и США, которые являются союзниками по НАТО, наблюдается обострение напряжения.

Две страны не согласны по ряду вопросов, включая политику Вашингтона в Сирии, запрос Анкары на экстрадицию мусульманского клерика, обвиненного в попытке переворота в 2016 году, и обеспокоенность Вашингтона в отношении граждан США и сотрудников посольств, задержанных в Турции.

Украинские Национальные Новости

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