Ердоган: Туреччина буде бойкотувати електроніку зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Туреччина почне бойкотувати випущену у США електроніку. Про це у вівторок заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Туреччина має одну з найбільш здорових банківських систем у світі, сказав президент Туреччини, коментуючи падіння курсу національної валюти.
За словами Ердогана, економіку використовують як зброю проти Туреччини.
Президент Туреччини зазначив, що найкращою відповіддю на економічний тиск на Туреччину стане зростання виробництва і зайнятості.
"Консервація виробництва неприпустима. Потрібно більше виробляти і експортувати", - сказав Ердоган.
Президент країни повідомив, що "Туреччина буде бойкотувати електроніку зі США".
В останні дні у відносинах Туреччини і США, які є союзниками по НАТО, спостерігається загострення напруги.
Дві країни не згодні з низки питань, включаючи політику Вашингтона у Сирії, запит Анкари на екстрадицію мусульманського клерика, звинуваченого в спробі перевороту в 2016 році, і стурбованість Вашингтона щодо громадян США і співробітників посольств, затриманих в Туреччині.