Эрдоган поздравил Азербайджан со взятием Шуши
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье поздравил народ Азербайджана. Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о взятии города Шуши, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".
"Освобождение Шуши - символ быстрого освобождения остальных оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой", - сказал Эрдоган на воскресном конгрессе представительства правящей партии в провинции Коджаэли.
Он отметил, что в течение 30 лет "Азербайджан обманывали за столом переговоров, который проводился под эгидой сопредседателей "минской группы" ОБСЕ", пишет агентство, а интересы азербайджанского народа игнорировались.
"Наши братья хранили терпение и, наконец, начали решать вопрос своими силами, достигая желаемой победы", - сказал Эрдоган.
Как сообщал УНН, ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией города Шуши. В Министерстве обороны Армении, в то же время, слова Алиева опровергают.