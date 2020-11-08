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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 18273 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 39238 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 63281 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 83771 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 92798 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100032 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114004 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115178 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Эрдоган поздравил Азербайджан со взятием Шуши

Эрдоган поздравил Азербайджан со взятием Шуши

Киев  •  УНН

 • 18493 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье поздравил народ Азербайджана. Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о взятии города Шуши, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".

"Освобождение Шуши - символ быстрого освобождения остальных оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой", - сказал Эрдоган на воскресном конгрессе представительства правящей партии в провинции Коджаэли.

Он отметил, что в течение 30 лет "Азербайджан обманывали за столом переговоров, который проводился под эгидой сопредседателей "минской группы" ОБСЕ", пишет агентство, а интересы азербайджанского народа игнорировались.

"Наши братья хранили терпение и, наконец, начали решать вопрос своими силами, достигая желаемой победы", - сказал Эрдоган.

Как сообщал УНН, ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией города Шуши. В Министерстве обороны Армении, в то же время, слова Алиева опровергают.

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