Алиев заявил о взятии Шуши - ключевого города в Карабахе: Армения опровергает
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении заявил о взятии азербайджанской армией города Шуши, передает УНН со ссылкой на портал 1news.az.
"С чувством большой гордости объявляю, что город Шуши освобожден от оккупации. Шуши - наш! Карабах - это Азербайджан! Шуши сегодня свободен. Мы вернулись в Шуши. Мы завоевали эту победу на поле боя", - заявил глава Азербайджана.
В Министерстве обороны Армении, в то же время, слова Алиева опровергают.
"В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам", - написал представитель Минобороны Армении Арцруни Ованесян на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что азербайджанские вооруженные силы в ночь на субботу снова обстреливали город Шуши в Нагорном Карабахе, в других населенных пунктах ситуация оставалась относительно спокойной.
Напомним, Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.