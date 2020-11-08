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Алиев заявил о взятии Шуши - ключевого города в Карабахе: Армения опровергает

Алиев заявил о взятии Шуши - ключевого города в Карабахе: Армения опровергает

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении заявил о взятии азербайджанской армией города Шуши, передает УНН со ссылкой на портал 1news.az.

"С чувством большой гордости объявляю, что город Шуши освобожден от оккупации. Шуши - наш! Карабах - это Азербайджан! Шуши сегодня свободен. Мы вернулись в Шуши. Мы завоевали эту победу на поле боя", - заявил глава Азербайджана.

В Министерстве обороны Армении, в то же время, слова Алиева опровергают.

"В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам", - написал представитель Минобороны Армении Арцруни Ованесян на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что азербайджанские вооруженные силы в ночь на субботу снова обстреливали город Шуши в Нагорном Карабахе, в других населенных пунктах ситуация оставалась относительно спокойной.

Напомним, Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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