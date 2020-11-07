Ситуация в Карабахе: Армения сообщила о новых обстрелах стратегического города Шуша
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Азербайджанские вооруженные силы в ночь на субботу вновь обстреливали город Шуши в Нагорном Карабахе, в остальных населенных пунктах ситуация оставалась относительно спокойной. Об этом сообщил Единый армянский информцентр при кабмине Армении со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики, пишет УНН.
“После полуночи, кроме Шуши, в Степанакерте и всех остальных городах ситуация была относительно спокойной. Шуши регулярно подвергался артиллерийскому обстрелу”, — говорится в сообщении.
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.
Ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона не представила никакой конкретики на переговорах по Нагорному Карабаху.
Справка: Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.