Ситуація у Карабасі: Вірменія повідомила про нові обстріли стратегічного міста Шуша

“Після півночі, крім Шуші, в Степанакерті і всіх інших містах ситуація була відносно спокійною. Шуші регулярно піддавався артилерійському обстрілу”, — йдеться в повідомленні.

Ситуація в регіоні загострилася 27 вересня, на спірній території почалися активні бої. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення. Вже тричі досягалися домовленості про припинення вогню, проте майже відразу учасники конфлікту починали обмінюватися звинуваченнями в їх порушенні.

Раніше, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вірменська сторона не представила жодної конкретики на переговорах щодо Нагірного Карабаху.

Довідка: Баку і Єреван оскаржують належність Нагірного Карабаху з лютого 1988 року, коли регіон оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Під час збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.