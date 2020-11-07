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Ситуація у Карабасі: Вірменія повідомила про нові обстріли стратегічного міста Шуша

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Азербайджанські збройні сили в ніч на суботу знову обстрілювали місто Шуша в Нагірному Карабасі, в інших населених пунктах ситуація залишалася відносно спокійною. Про це повідомив Єдиний вірменський інформцентр при кабміні Вірменії з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, пише УНН.

“Після півночі, крім Шуші, в Степанакерті і всіх інших містах ситуація була відносно спокійною. Шуші регулярно піддавався артилерійському обстрілу”, — йдеться в повідомленні.

Ситуація в регіоні загострилася 27 вересня, на спірній території почалися активні бої. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення. Вже тричі досягалися домовленості про припинення вогню, проте майже відразу учасники конфлікту починали обмінюватися звинуваченнями в їх порушенні.

Раніше, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вірменська сторона не представила жодної конкретики на переговорах щодо Нагірного Карабаху.

Довідка: Баку і Єреван оскаржують належність Нагірного Карабаху з лютого 1988 року, коли регіон оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Під час збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.

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