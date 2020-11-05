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Ситуація у Карабасі: президент Азербайджану вважає, що у Вірменії на переговорах "немає конкретики"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що вірменська сторона не представила жодної конкретики на переговорах щодо Нагірного Карабаху. Таку думку він висловив в інтерв’ю іспанському агентству EFE, пише УНН.

“Говорячи про компроміси, Вірменія не говорить нічого конкретного, тільки про самовизначення. Але самовизначення не компроміс з їхнього боку”, — наводить слова Алієва в четвер агентство. На його думку, вірменська сторона повинна бути точнішою в своїй позиції.

Саме тому, як зазначив президент Азербайджану, Баку з перших днів активних зіткнень зажадало у вірменської сторони графік виведення військ з Карабаху і оточуючих його районів. “Якби Вірменія прислухалася до нас і повела себе логічно, ми б не опинилися в нинішній ситуації. Можливо, в цьому випадку війна закінчилася б місяць тому”, — додав Алієв.

Президент Азербайджану також повідомив, що не бачить сенсу у зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном. “В останні два роки у мене були численні зустрічі з ним, проте всі вони виявилися марними і безглуздими, за винятком перших зустрічей”, — зазначив Алієв.

Нагадаємо, раніше Ільхам Алієв заявив, що Росія повинна зберігати нейтральну позицію в нагірно-карабаському конфлікті, як того вимагає мандат, виданий ОБСЄ співголовам Мінської групи.

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