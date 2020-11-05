Ситуация в Карабахе: президент Азербайджана считает, что у Армении на переговорах "нет конкретики"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что армянская сторона не представила никакой конкретики на переговорах по Нагорному Карабаху. Такое мнение он выразил в интервью испанскому агентству EFE, пишет УНН.
“Говоря о компромиссах, Армения не говорит ничего конкретного, только о самоопределении. Но самоопределение не компромисс с их стороны”, — приводит слова Алиева в четверг агентство. По его мнению, армянская сторона должна быть более точной в своей позиции.
Именно поэтому, как отметил президент Азербайджана, Баку с первых дней активных столкновений потребовал у армянской стороны график вывода войск из Карабаха и окружающих его районов. “Если бы Армения прислушалась к нам и повела себя логично, мы бы не оказались в нынешней ситуации. Возможно, в этом случае война закончилась бы месяц назад”, — добавил Алиев.
Президент Азербайджана также сообщил, что не видит смысла во встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. “В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч”, — отметил Алиев.
Напомним, ранее Ильхам Алиев заявил, что Россия должна сохранять нейтральную позицию в нагорно-карабахском конфликте, как того требует мандат, выданный ОБСЕ сопредседателям Минской группы.