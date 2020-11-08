Алієв заявив про взяття Шуші - ключового міста у Карабаху: Вірменія спростовує

"Із почуттям великої гордості оголошую, що місто Шуші звільнений від окупації. Шуші - наше! Карабах - це Азербайджан! Шуші сьогодні вільне. Ми повернулися у Шуші. Ми завоювали цю перемогу на полі бою", - заявив глава Азербайджану.

У Міністерстві оборони Вірменії, у той же час, слова Алієва спростовують.

"У Шуші бої тривають. Чекайте і вірте нашим військам", - написав представник Міноборони Вірменії Арцруні Ованесян на своїй сторінці у Facebook.

Раніше стало відомо що азербайджанські збройні сили у ніч на суботу знову обстрілювали місто Шуші у Нагірному Карабасі, в інших населених пунктах ситуація залишалася відносно спокійною.

Нагадаємо, Баку і Єреван оскаржують приналежність Нагірного Карабаху із лютого 1988 року, коли регіон оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Під час збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.