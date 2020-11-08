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Ердоган привітав Азербайджан із взяттям Шуші

Ердоган привітав Азербайджан із взяттям Шуші

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у неділю привітав народ Азербайджану. Раніше азербайджанський лідер Ільхам Алієв заявив про взяття міста Шуші, передає УНН із посиланням на "Анадолу".

"Звільнення Шуші - символ швидкого звільнення решти окупованих земель Азербайджану. Від свого імені, членів своєї сім'ї і всього народу Туреччини вітаю побратимів з цією значущою перемогою", - сказав Ердоган на недільному конгресі представництва правлячої партії у провінції Коджаелі.

Він зазначив, що протягом 30 років "Азербайджан обманювали за столом переговорів, що проводився під егідою співголів "мінської групи" ОБСЄ", пише агентство, а інтереси азербайджанського народу ігнорувалися.

"Наші брати зберігали терпіння і, нарешті, почали вирішувати питання своїми силами, досягаючи бажаної перемоги", - сказав Ердоган.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанської армією міста Шуші. У Міністерстві оборони Вірменії, в той же час, слова Алієва спростовують.

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