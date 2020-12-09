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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65705 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 87635 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113430 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148686 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197705 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Эрдоган прибыл в Азербайджан для участия в "параде победы"

Эрдоган прибыл в Азербайджан для участия в "параде победы"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл 9 декабря в столицу Азербайджана Баку с двухдневным визитом. 10 декабря Эрдоган вместе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым примет участие в военном параде по случаю победного для Азербайджана завершения вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

В параде также примут участие турецкие военные, прибывшие в Баку в начале недели.

По результатам войны, в которой Анкара оказывала помощь Баку, Азербайджан получил контроль над семью районами региона.

Министр иностранных дел Азербайджана заявлял перед началом визита, что Эрдоган и Алиев обсудят двусторонние отношения и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Напомним, ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда на спорной территории начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной “НКР” — Степанакерт (Ханкенди).

Как сообщал УНН, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

В соответствии с соглашением, армии Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, развернули около двух тысяч российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

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