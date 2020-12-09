Ердоган прибув до Азербайджану для участі в "параді перемоги"

У параді також візьмуть участь турецькі військові, які прибули до Баку на початку тижня.

За результатами війни, в якій Анкара надавала допомогу Баку, Азербайджан отримав контроль над сімома районами регіону.

Міністр закордонних справ Азербайджану заявляв перед початком візиту, що Ердоган та Алієв обговорять двосторонні відносини та ситуацію навколо Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року, коли на спірній території почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили у провокаціях, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної “НКР” — Степанакерту (Ханкенді).

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада.

Відповідно до угоди, армії Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розгорнули близько двох тисяч російських миротворців. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.