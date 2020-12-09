Ердоган прибув до Азербайджану для участі в "параді перемоги"

Нагадаємо, ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року, коли на спірній території почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили у провокаціях, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної “НКР” — Степанакерту (Ханкенді).
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада.
Відповідно до угоди, армії Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розгорнули близько двох тисяч російських миротворців. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.