Эрдоган объявил о приближении новой операции Турции в Сирии

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 89378 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 98759 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128675 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138743 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126981 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128485 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130509 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153172 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151131 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Актуальное
Эрдоган объявил о приближении новой операции Турции в Сирии

Эрдоган объявил о приближении новой операции Турции в Сирии

Киев  •  УНН

 • 8300 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Турция в скором времени начнет новую операцию по обеспечению безопасности своих границ на севере Сирии. Об этом заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, трансляцию которого вел телеканал Haberturk, информирует УНН.

“Турция не сможет почувствовать себя в безопасности, пока не нейтрализует эту растущую с помощью оружия союзников угрозу у южных границ. Надеюсь, в очень скором времени мы перейдем к новому этапу реализации плана, в рамках которого уже провели (военные операции) “Щит Евфрата” и “Оливковая ветвь”, — заявил Эрдоган. Он отметил, что “если Турция не будет действовать сейчас, то позднее заплатит высокую цену”, а “безопасности Турции — это безопасность и НАТО, и всего региона”.

Турецкое руководство начало активно говорить о том, что турецкая армия проведет новую операцию в Сирии восточнее Евфрата, еще в июле. О сроках начала предполагаемой операции не сообщается. Территории к востоку от Евфрата в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США, но которые признаны террористическими в Турции. Анкара настаивает на том, чтобы Вашингтон прекратил помогать этим формированиям, в том числе оружием.

Как сообщал УНН, новый министр обороны США Марк Эспер назвал “неприемлемым” любую операцию Турции, которую это государство попытается провести на севере Сирии.

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