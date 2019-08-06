Эрдоган объявил о приближении новой операции Турции в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Турция в скором времени начнет новую операцию по обеспечению безопасности своих границ на севере Сирии. Об этом заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, трансляцию которого вел телеканал Haberturk, информирует УНН.
“Турция не сможет почувствовать себя в безопасности, пока не нейтрализует эту растущую с помощью оружия союзников угрозу у южных границ. Надеюсь, в очень скором времени мы перейдем к новому этапу реализации плана, в рамках которого уже провели (военные операции) “Щит Евфрата” и “Оливковая ветвь”, — заявил Эрдоган. Он отметил, что “если Турция не будет действовать сейчас, то позднее заплатит высокую цену”, а “безопасности Турции — это безопасность и НАТО, и всего региона”.
Турецкое руководство начало активно говорить о том, что турецкая армия проведет новую операцию в Сирии восточнее Евфрата, еще в июле. О сроках начала предполагаемой операции не сообщается. Территории к востоку от Евфрата в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США, но которые признаны террористическими в Турции. Анкара настаивает на том, чтобы Вашингтон прекратил помогать этим формированиям, в том числе оружием.
Как сообщал УНН, новый министр обороны США Марк Эспер назвал “неприемлемым” любую операцию Турции, которую это государство попытается провести на севере Сирии.