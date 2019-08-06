Пентагон про плани Туреччини у Сирії: ми припинимо будь-яке однобічне вторгнення на територію країни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Новий міністр оборони США Марк Еспер назвав “неприйнятною” будь-яку операцію Туреччини, яку ця держава спробує провести на півночі Сирії. Про це у вівторок повідомляє агентство Reuters, інформує УНН.
“Прямо кажучи, ми вважаємо будь-яку односторонню дію, яку виконує Туреччина, неприйнятною”, — заявив Еспер журналістам, які супроводжували його під час візиту в Токіо.
Глава Пентагону також додав, що Сполучені Штати допоможуть запобігти будь-якому односторонньому вторгненню на територію Сирії, яке буде загрожувати інтересам сторін. “Ми збираємося запобігти тим одностороннім вторгненням, які будуть йти врозріз з взаємними інтересами Сполучених Штатів, Туреччини та „сирійських демократичних сил“ (СДС — збройні формування сирійських курдів) на півночі Сирії”.
Як повідомляв УНН, Пентагон після розриву ДРСМД виступив за розміщення ракет в Азії.