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Пентагон про плани Туреччини у Сирії: ми припинимо будь-яке однобічне вторгнення на територію країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Новий міністр оборони США Марк Еспер назвав “неприйнятною” будь-яку операцію Туреччини, яку ця держава спробує провести на півночі Сирії. Про це у вівторок повідомляє агентство Reuters, інформує УНН.

“Прямо кажучи, ми вважаємо будь-яку односторонню дію, яку виконує Туреччина, неприйнятною”, — заявив Еспер журналістам, які супроводжували його під час візиту в Токіо.

Глава Пентагону також додав, що Сполучені Штати допоможуть запобігти будь-якому односторонньому вторгненню на територію Сирії, яке буде загрожувати інтересам сторін. “Ми збираємося запобігти тим одностороннім вторгненням, які будуть йти врозріз з взаємними інтересами Сполучених Штатів, Туреччини та „сирійських демократичних сил“ (СДС — збройні формування сирійських курдів) на півночі Сирії”.

Як повідомляв УНН, Пентагон після розриву ДРСМД виступив за розміщення ракет в Азії.

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