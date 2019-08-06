Пентагон о планах Турции в Сирии: мы остановим любое одностороннее вторжение на территорию страны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Новый министр обороны США Марк Эспер назвал “неприемлемой” любую операцию Турции, которую это государство попытается провести на севере Сирии. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters, передает УНН.
“Прямо говоря, мы считаем любое одностороннее действие, предпринятое Турцией, неприемлемым”, — заявил Эспер журналистам, которые сопровождали его во время визита в Токио.
Глава Пентагона также добавил, что Соединенные Штаты предотвратят любое одностороннее вторжение на территорию Сирии, которое будет угрожать интересам сторон. “Мы собираемся предотвратить те односторонние вторжения, которые будут идти вразрез с взаимными интересами Соединенных Штатов, Турции и „Сирийских демократических сил“ (СДС — вооруженные формирования сирийских курдов) на севере Сирии”.
Как сообщал УНН, Пентагон после разрыва ДРСМД выступил за размещение ракет в Азии.