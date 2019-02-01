Эрдоган неоднократно обращался к Путину после захвата украинских судов - МИД Турции

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ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Турция будет продолжать усилия по освобождению задержанных украинских моряков, захваченных у Керченского пролива. После инцидента президент Турции Реджеп Тайип Ердоган неоднократно высказывал свою точку зрения и свои просьбы, российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с главой МИД Украины Павел Климкин в Одессе, передает корреспондент УНН.

"Мы будем продолжать усилия по освобождению задержанных. После кризиса в Керченском проливе наш президент неоднократно высказывал свою точку зрения, свои просьбы, направлял господину Путину. На нашем уровне также будут продолжаться усилия в направлении освобождения как моряков, так и судов", - сказал он.

В то же время Чавушоглу добавил, что имеет долгие отношения как с Украиной, так и с Россией, и также у международного сообщества есть определенные ожидания от Турции.

На вопрос о том, планирует ли Турция военный ответ на захват Россией украинских катеров, дипломат отметил, что после ситуации в Керченском проливе Турция подчеркнула, что она должна решаться только мирными методами в рамках международного права.

"Что касается общей безопасности черноморского региона, то мы, как страна-член НАТО будем всячески поддерживать и выполнять решения Альянса. Мы не хотим видеть в Черном море напряжения, наоборот, мы хотим чтобы это было морем мира и спокойствия", - добавил он.

Как сообщал УНН, Турция предоставлять специальную помощь ВСУ на сумму в десятки миллиардов долларов.

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