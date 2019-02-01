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Ердоган неодноразово звертався до Путіна після захоплення українських суден - МЗС Туреччини

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Туреччина буде продовжувати зусилля зі звільнення затриманих українських моряків, захоплених біля Керченської протоки. Після інціденту президент Туреччини Реджеп Таїп Єрдоган неодноразово висловлював свою точку зору і свої прохання, російському колезі Володимиру Путіну. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час зустрічі з главою МЗС України Павлом Клімкіним в Одесі, передає кореспондент УНН.

"Ми будемо продовжувати зусилля зі звільнення затриманих. Після кризи в Керченській протоці наш президент неодноразово висловлював свою точку зору, свої прохання, направляв пану Путіну. На нашому рівні також будуть продовжуватись зусилля в напрямку звільнення як моряків, так і суден", - сказав він.

Водночас Чавушоглу додав, що має довгі стосунки як з Україною, так і з Росією, і також у міжнародної спільноти є певні очікування від Туреччини.

На питання про те, чи планує Туреччина військову відповідь на захоплення Росією українських катерів, дипломат зазначив, що після ситуації в Керченській протоці Туреччина наголосила, що вона має вирішуватись лише мирними методами у рамках міжнародного права.

"Що стосується загальної безпеки чорноморського регіону, то ми, як країна-член НАТО будемо всіляко підтримувати і виконувати рішення Альянсу. Ми не хочемо бачити в Чорному морі напруги, навпаки, ми хочемо щоб це було морем миру та спокою", - додав він.

Як повідомляв УНН, Туреччина надаватиме спеціальну допомогу ЗСУ на суму в десятки мільярдів доларів.

Українські Національні Новини

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